ГКНБ КР опроверг распространяемый в Сети «документ» о финансовых переводах

Распространяемое в социальных сетях и мессенджерах изображение документа, якобы подготовленного ведомством, является поддельным, заявили в ГКНБ КР.

В комитете нацбезопасности подчеркнули, что этот материал не имеет отношения к официальной деятельности государственных органов и не оформлялся в установленном порядке.

По информации спецслужбы, в распространяемом документе содержатся недостоверные сведения о якобы зафиксированных финансовых переводах и причастности отдельных лиц к противоправной деятельности.

В ведомстве отметили, что подобные материалы создаются неизвестными лицами с целью введения граждан в заблуждение и распространения ложной информации.

ГКНБ призывает граждан критически относиться к подобным публикациям, не распространять непроверенные сведения и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.