Происшествия

МВД: По факту коррупции в ОАО «Кыргызнефтегаз» возбуждено уголовное дело

В СМИ опубликованы видеоматериалы расследования Государственной налоговой службы под названием «Нефть для своих: как разорили Кыргызнефтегаз», в которых содержатся сведения о возможных противоправных действиях должностных лиц ОАО. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По ее данным, согласно указанным материалам, сотрудники предприятия, злоупотребляя служебным положением, в сговоре со связанными компаниями организовали незаконные схемы реализации и сбыта горюче-смазочных материалов (ГСМ).

В ходе проверки установлено, что должностные лица, зная о том, что ОАО «Кыргызнефтегаз» является стратегическим и полностью находится в государственной собственности, а также осознавая возложенные на них обязанности по обеспечению его эффективной деятельности в интересах государства и общества, действовали вопреки этим обязанностям.

«На фоне роста цен на ГСМ в республике, вместо принятия мер по стабилизации ситуации, они вступили в предварительный сговор с неустановленными должностными лицами госорганов, осуществляющих курирование и надзор в этой сфере. В результате были созданы благоприятные условия для деятельности отдельных связанных компаний с целью извлечения незаконной материальной выгоды для себя и иных лиц, в том числе путем уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей», – говорится в сообщении.

По факту следственной службой МВД КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Коррупция» УК КР.

В настоящее время с привлечением специалистов ГНС проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее и объективное расследование обстоятельств дела, а также установление и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности.
