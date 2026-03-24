Происшествия

Миллионы за «лицензию»: в Кара-Суу задержали подозреваемых в мошенничестве

В Кара-Суйском районе выявлен факт крупного мошенничества. Жители лишились значительных сумм под предлогом получения лицензии на разработку карьера, сообщили в УВД Ошской области.

По данным милиции, задержаны двое подозреваемых — мужчины 1985 и 1990 годов рождения.

С заявлением в органы внутренних дел обратились двое граждан. По их словам, в июле 2025 года подозреваемые пообещали оформить лицензию на песчаный карьер и получили от них 2 миллиона 625 тысяч сомов и 700 тысяч сомов. После этого лицензия так оформлена и не была.

Факт зарегистрирован, возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/367247/
