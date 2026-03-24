Происшествия

В Баткене пресекли крупную контрабанду лекарств и психотропных веществ

В Кадамджайском районе Баткенской области изъята партия лекарств, подготовленная для незаконной переправки из одной соседней страны в другую. Об этом сообщили в УВД региона.

Среди изъятых препаратов: нистатин, цефтриаксон, цефекон-Д, азитромицин, ампициллин, а также 247 единиц препарата Pregabalin Capsules IP 300 mg NERVIGESIC, содержащего психотропные вещества.

Общая рыночная стоимость контрабандного груза оценивается почти в 3,5 миллиона сомов.

По факту задержан 47-летний гражданин Кыргызстана К.Ш. Он водворен в изолятор временного содержания. Следственная служба возбудила уголовное дело по статье «Экономическая контрабанда».

По препаратам с содержанием психотропных веществ назначена судебно-химическая экспертиза. Оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступной схеме, продолжаются.
