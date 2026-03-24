Происшествия

Афера на 20 миллионов сомов. Подозреваемая задержана, а число жертв растет

В Кыргызстане раскрыта масштабная мошенническая схема с ущербом более 20 миллионов сомов. Об этом сообщили в МВД.

С заявлением в милицию обратился гражданин, который сообщил, что в 2026-м представитель компании «Феникс» вошла к нему в доверие и получила 34 тысячи 500 сомов под предлогом выплаты кешбэка в течение года. Не выполнив обязательств, женщина скрылась.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР. В ходе оперативных мероприятий задержана подозреваемая —  Н.Ч. Осмонова, 1980 года рождения.

На сегодня с заявлениями обратились уже 26 человек. Предварительный ущерб оценивается примерно в 20 миллионов сомов. В МВД не исключают, что число пострадавших может увеличиться.

Подозреваемой предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается, устанавливаются возможные соучастники.

Граждан, пострадавших от действий подозреваемой, просят обращаться в правоохранительные органы.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/367253/
Материалы по теме
Почти 3 тысячи наездов на пешеходов. МВД Кыргызстана обратилось к водителям
Миллионы за «лицензию»: в Кара-Суу задержали подозреваемых в мошенничестве
В регионах Кыргызстана открыли 26 новых зданий милиции
Главу МВД оштрафовали за курение в общественном месте
Студентка из Индии обманула земляков на 3 миллиона сомов в городе Ош
У здания ГСУ МВД заметили брата Ташиева — в Сети распространяется видео
В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве с оформлением земель
Экс-главу ГКНБ Ташиева допрашивают по двум делам: проходит как свидетель
МВД: Любые провокации и нарушения во время праздников будут пресекаться на месте
По делу «Кыргызнефтегаза» задержаны бывшие топ-менеджеры
Популярные новости
Основатель холдинга &laquo;АЮ&raquo; выступил с&nbsp;обвинениями против Эльдара Жакыпбекова Основатель холдинга «АЮ» выступил с обвинениями против Эльдара Жакыпбекова
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;день празднования Орозо айта произошло землетрясение В Кыргызстане в день празднования Орозо айта произошло землетрясение
В&nbsp;Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось в&nbsp;Кыргызстане В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане
Закопал тело на&nbsp;даче: в&nbsp;Чуйской области задержан подозреваемый в&nbsp;убийстве Закопал тело на даче: в Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве
Бизнес
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
