Афера на 20 миллионов сомов. Подозреваемая задержана, а число жертв растет

В Кыргызстане раскрыта масштабная мошенническая схема с ущербом более 20 миллионов сомов. Об этом сообщили в МВД.

С заявлением в милицию обратился гражданин, который сообщил, что в 2026-м представитель компании «Феникс» вошла к нему в доверие и получила 34 тысячи 500 сомов под предлогом выплаты кешбэка в течение года. Не выполнив обязательств, женщина скрылась.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР. В ходе оперативных мероприятий задержана подозреваемая — Н.Ч. Осмонова, 1980 года рождения.

На сегодня с заявлениями обратились уже 26 человек. Предварительный ущерб оценивается примерно в 20 миллионов сомов. В МВД не исключают, что число пострадавших может увеличиться.

Подозреваемой предъявлено обвинение, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается, устанавливаются возможные соучастники.

Граждан, пострадавших от действий подозреваемой, просят обращаться в правоохранительные органы.