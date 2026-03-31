Государству вернули участок в 2 гектара в Чуйской области

Установлен факт незаконной передачи земельного участка, предназначенного для спортивных сооружений, в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, прокуратура Чуйского района в ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства установила, что в 2007 году земельный участок площадью 2,2 гектара, расположенный в Биримдикском айыльном аймаке и предназначенный для строительства спортивных сооружений, незаконно передан в частную собственность с грубым нарушением норм земельного законодательства.

По результатам проверки на основании акта прокурорского реагирования указанный земельный участок стоимостью 30,4 миллиона сомов возвращен в государственную собственность.

Следует отметить, что объекты социальной и культурной инфраструктуры подлежат использованию исключительно по целевому назначению. В случае незаконного отчуждения такие объекты подлежат возврату в государственную собственность в установленном законодательством порядке.