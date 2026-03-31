В Ошской области раскрыли коррупционную схему с земельными участками

В Кара-Суйском районе Ошской области выявлена коррупционная схема незаконного вывода земельных участков в частную собственность. Об этом сообщили в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности.

По его данным, противоправная деятельность велась с участием должностных лиц Кара-Суйского филиала Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии, а также представителей Манасского айыл окмоту Кара-Суйского района.













Позже, в 2024-м, глава айыл окмоту изменил категорию участка с сельхозназначения на земли населенных пунктов. Это решение значительно увеличило его рыночную стоимость. В дальнейшем участок продан третьим лицам под строительство многоэтажного жилья.

В ходе следствия четырем сотрудникам Госагентства по земельным ресурсам Ш.З., А.Ж., Ч.Д., М.Э., а также двум должностным лицам Манасского айыл окмоту Р.А. и Х.Н. предъявлены обвинения в коррупции. Следствие продолжается.