Судья в Чуйской области попался на взятке: $26 тысяч за приговор

ГКНБ Кыргызстана задержал судью Аламединского районного суда Чуйской области по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в спецслужбе.

По данным следствия, судья Ш.Б.Ж. злоупотребил должностным положением и пообещал гражданину Т.М.Т. содействие в вынесении приговора, не связанного с лишением свободы. За это он получил $26 тысяч.

Однако впоследствии судья не смог выполнить обещание. При попытке вернуть часть денег — 85 тысяч сомов — его задержали с поличным сотрудники ГКНБ.

3 апреля 2026 года Совет судей дал согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности. 6 апреля суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу: подозреваемого водворили в СИЗО ГКНБ.

В спецслужбе отметили, что расследование продолжается. Устанавливаются другие возможные причастные лица из судебной системы.