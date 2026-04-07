Новоизбранный верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи может быть без сознания, пишет The Times со ссылкой на данные американской и израильской разведок.

«Моджтаба Хаменеи находится на лечении в Куме в тяжелом состоянии и не может участвовать в принятии каких-либо решений», — говорится в материале.

Отмечается, что город Кум является священным для шиитов местом. Он находится примерно в 130 километрах от Тегерана. При этом известно, что в том же городе планируется захоронить бывшего верховного лидера Али Хаменеи — отца Моджтабы, убитого в самом начале войны. В этих целях в Куме строится мавзолей.

Ранее The New York Times писала, что Моджтаба Хаменеи получил ранения ног. Спустя еще несколько дней в МИД Ирана подтвердили, что он был ранен, но «чувствует себя хорошо».

С момента избрания новым верховным лидером Моджтаба Хаменеи ни разу не появлялся на публике.