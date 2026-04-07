Смертельный «спайс» в Балыкчи: милиция задержала банду наркоторговцев

В Балыкчи милиция задержала банду, которая занималась изготовлением и сбытом синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Фото МВД. Задержанные члены банды

По ее данным, в марте 2026 года сотрудники милиции выявили четыре факта отравления синтетическими наркотиками в Балыкчи. В одном случае медики зафиксировали летальный исход. На основании собранных материалов правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 282 УК КР («Незаконное изготовление и сбыт наркотических средств»).

Позже оперативники СБНОН МВД задержали гражданина А.М.Т., 2005 года рождения. При досмотре у него изъяли 5 граммов «спайса». Следствие установило прямую причастность задержанного к случаям массового отравления.

В ходе дальнейших мероприятий в столице милиционеры поймали еще двоих участников группы — граждан А.К.С. и Д.Р.А., оба 2003 года рождения. Их задержали при попытке сбыта 30 граммов синтетического наркотика.

Сейчас все трое подозреваемых находятся под стражей. Следственные действия продолжаются для выявления других участников наркоцепочки и каналов поставки сырья.