Смертельный «спайс» в Балыкчи: милиция задержала банду наркоторговцев

В Балыкчи милиция задержала банду, которая занималась изготовлением и сбытом синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Позже оперативники СБНОН МВД задержали гражданина А.М.Т., 2005 года рождения. При досмотре у него изъяли 5 граммов «спайса». Следствие установило прямую причастность задержанного к случаям массового отравления.
В ходе дальнейших мероприятий в столице милиционеры поймали еще двоих участников группы — граждан А.К.С. и Д.Р.А., оба 2003 года рождения. Их задержали при попытке сбыта 30 граммов синтетического наркотика.
Сейчас все трое подозреваемых находятся под стражей. Следственные действия продолжаются для выявления других участников наркоцепочки и каналов поставки сырья.
Распространение синтетических наркотиков остается серьезным вызовом для общественной безопасности республики в 2026 году. По данным МВД КР, молодежь в возрасте от 18 до 25 лет чаще всего попадает в сети наркодилеров через анонимные мессенджеры. В 2025 году правоохранительные органы усилили мониторинг интернет-пространства, что позволило заблокировать сотни площадок по продаже «спайсов» и «солей».