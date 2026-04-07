На Иссык-Куле задержана госнотариус. Брала плату за услуги выше госпошлины

Задержана государственный нотариус Иссык-Кульского района по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, нотариус К.К. систематически получала наличные деньги за оказание услуг, при этом суммы превышали установленную госпошлину.

Оплата принималась с нарушением требований законодательства, согласно которым она должна производиться исключительно в безналичной форме до совершения нотариальных действий.

Размер незаконных выплат варьировался от 1 тысячи до 20 тысяч сомов в зависимости от сложности услуг. В настоящее время расследование продолжается.

ГКНБ призывает граждан, пострадавших от действий нотариуса, обращаться в управление ведомства по Иссык-Кульской области.