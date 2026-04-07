18:51
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Происшествия

Детей продавали и подвергали разврату: в Бишкеке вынесли приговор фигурантам

В Бишкеке вынесли приговор по уголовному делу о торговле детьми и совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГКНБ КР.

По данным спецслужбы, в сентябре 2024 года в рамках расследования задержаны гражданка Казахстана А.А. и гражданин Кыргызстана С.С., которые организовали устойчивый канал по незаконному вывозу детей за пределы страны.

Следствием установлено, что А.А. вступила в преступный сговор с гражданином Израиля А.Б. За денежное и иное вознаграждение они приобрели у С.С. троих несовершеннолетних детей.

В отношении детей совершались развратные действия, сопровождавшиеся их фотографированием и последующей передачей материалов третьим лицам за рубежом через мессенджеры.

Кроме того, участники группы оформили опекунство над еще двумя несовершеннолетними детьми гражданки КР Д.К., в отношении которых совершались аналогичные действия.

Материалы уголовного дела были направлены в Первомайский районный суд Бишкека. По итогам рассмотрения 12 марта 2026 года суд признал обвиняемых виновными.

Гражданка Казахстана приговорена к 12 годам лишения свободы, гражданин Кыргызстана — к 11 годам с конфискацией имущества.

В ГКНБ отметили, что работа по защите прав несовершеннолетних продолжается, и подчеркнули неотвратимость наказания за подобные преступления.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/369363/
просмотров: 835
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле задержана госнотариус. Брала плату за услуги выше госпошлины
«Кустуризация». На противоправные действия сотрудников ГКНБ поступило 386 жалоб
Сотрудника ГКНБ отстранили от работы после жалобы о давлении на семью
«Заставили переписать дом и авто». Семья заявила о давлении со стороны ГКНБ КР
Карьер без разрешений и ущерб 15 миллионов: в Джалал-Абаде задержан иностранец
Фиктивные работники в детсаду получали зарплату — ущерб 750 тысяч сомов
Школьники в Бишкеке рассылали фейк о бомбе — их установил ГКНБ
ГКНБ закрыл три медресе и выявил нарушения в религиозных школах Кыргызстана
Отказались от экстремизма: девять сторонников «Йакын-Инкар» вышли из организации
В Ошской области раскрыли коррупционную схему с земельными участками
Популярные новости
&laquo;Заставили переписать дом и&nbsp;авто&raquo;. Семья заявила о&nbsp;давлении со&nbsp;стороны ГКНБ&nbsp;КР «Заставили переписать дом и авто». Семья заявила о давлении со стороны ГКНБ КР
Задержан глава регионального управления &laquo;Унаа&raquo;&nbsp;&mdash; брат экс-главы ГКНБ Бишкека Задержан глава регионального управления «Унаа» — брат экс-главы ГКНБ Бишкека
Иран поразил один из&nbsp;важнейших секретных военных объектов в&nbsp;Израиле&nbsp;&mdash; СМИ Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
В&nbsp;Бишкеке задержан призер чемпионатов Азии по&nbsp;борьбе: вел себя агрессивно В Бишкеке задержан призер чемпионатов Азии по борьбе: вел себя агрессивно
Бизнес
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во&nbsp;всех областях Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
7 апреля, вторник
18:30
8 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 8 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:08
Затопленный лес под Бишкеком: сказка на воде, которая исчезает через 1,5 месяца
18:01
Кыргызстан получил препарат на 18,4 миллиона сомов для поддержки здоровья женщин
18:01
CAFA U17 Championship. Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Узбекистану
17:45
В приложении «Мой город» можно найти эвакуированный автомобиль