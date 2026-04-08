Происшествия

Рейд Царикаева на Ошском рынке закончился конфликтами с продавцами

Глава муниципальной инспекции Бишкека Мирлан Талайбеков, известный как Царикаев, провел рейд на Ошском рынке, где выявил ряд серьезных нарушений.

Во время проверки между инспекторами и продавцами возникали конфликты, разговоры проходили на повышенных тонах. Основные претензии касались санитарного состояния торговых точек.

Особое возмущение вызвала ситуация с общественным туалетом, расположенным в непосредственной близости от мест продажи продуктов питания. По словам Талайбекова, это грубое нарушение санитарных норм и прямая угроза здоровью покупателей.

Также в ходе рейда поднимался вопрос торговли мобильными телефонами сомнительного происхождения, о чем ранее уже неоднократно сообщалось.

Отдельно отмечено, что подобные нарушения происходят буквально рядом с правоохранительными органами, что вызывает дополнительные вопросы.

В муниципальной инспекции подчеркнули, что ситуация требует срочного вмешательства и наведения порядка.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/369410/
Материалы по теме
Выбросил строймусор на улице — бишкекчанина оштрафовали на 5,5 тысячи сомов
В Маевке компания незаконно сливала бетон. Ее оштрафуют
В Бишкеке «накрывают» нелегальные точки продажи бензина — рейды идут ежедневно
Строительная компания устроила свалку на объездной трассе Бишкека
В Бишкеке водитель протащил инспектора на машине, пытаясь скрыться
Будь вежливее. Управделами президента КР вынесли строгое предупреждение
В Бишкеке нашли мужчину, оставившего мусор возле многоэтажки. Его оштрафовали
Распивал спиртное. Материалы дела уже бывшего инспектора направлены в суд
Муниципальная инспекция и акимиаты мэрии Бишкека получили служебные автомобили
Благоустройство города: за неделю составлено протоколов на 3,4 миллиона сомов
Популярные новости
Задержан глава регионального управления &laquo;Унаа&raquo;&nbsp;&mdash; брат экс-главы ГКНБ Бишкека Задержан глава регионального управления «Унаа» — брат экс-главы ГКНБ Бишкека
&laquo;Заставили переписать дом и&nbsp;авто&raquo;. Семья заявила о&nbsp;давлении со&nbsp;стороны ГКНБ&nbsp;КР «Заставили переписать дом и авто». Семья заявила о давлении со стороны ГКНБ КР
Иран поразил один из&nbsp;важнейших секретных военных объектов в&nbsp;Израиле&nbsp;&mdash; СМИ Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
На&nbsp;Иссык-Куле задержана госнотариус. Брала плату за&nbsp;услуги выше госпошлины На Иссык-Куле задержана госнотариус. Брала плату за услуги выше госпошлины
Бизнес
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; подарки при покупке до&nbsp;20&nbsp;апреля Kia Sonet без первоначального взноса — подарки при покупке до 20 апреля
Саида Мирзиеева провела переговоры в&nbsp;Mar-a-Lago на&nbsp;фоне укрепления связей с&nbsp;США Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во&nbsp;всех областях Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
