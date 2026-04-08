Происшествия

В Кыргызстан не пустили 22 тонны картофеля из Казахстана

На фитосанитарном контрольном посту «Ак-Тилек» Чуй-Бишкекского управления департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР 7 апреля 2026 года при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля 22 тонн картофеля, импортированных из Казахстана, было обнаружено отсутствие маркировки на упаковке продукции.

Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 года № 157, на каждой упаковке подкарантинной продукции должна быть маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране происхождения, стране-экспортере и (или) стране-реэкспортере.

Ввоз подкарантинного груза без маркировки является нарушением единых карантинных фитосанитарных требований Евразийского экономического союза, в связи с чем данный груз возвращен стране-импортеру.
Материалы по теме
В Казахстане закрылся популярный YouTube-канал Airan Media
Лечила БАДами: 25-килограммовую опухоль удалили пенсионерке в Алматы
Активисты Казахстана заявили о беспрецедентном давлении на журналистов
Большинство кыргызстанцев выступают за укрепление отношений с соседями и Россией
Превентивные меры. Казахстан вакцинирует всех животных в регионе на границе с РФ
Превентивные меры. Казахстан ограничил ввоз и транзит кормов и животных из РФ
Дешевле на 4 сома: китайский картофель заполнил рынки Кыргызстана
Минводсельпром: Основания для ограничения импорта картофеля из КНР нет
Президент Казахстана анонсировал выборы в парламент
Референдум. Казахстанцы поддержали проект новой Конституции страны
Популярные новости
Задержан глава регионального управления &laquo;Унаа&raquo;&nbsp;&mdash; брат экс-главы ГКНБ Бишкека Задержан глава регионального управления «Унаа» — брат экс-главы ГКНБ Бишкека
&laquo;Заставили переписать дом и&nbsp;авто&raquo;. Семья заявила о&nbsp;давлении со&nbsp;стороны ГКНБ&nbsp;КР «Заставили переписать дом и авто». Семья заявила о давлении со стороны ГКНБ КР
Иран поразил один из&nbsp;важнейших секретных военных объектов в&nbsp;Израиле&nbsp;&mdash; СМИ Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
На&nbsp;Иссык-Куле задержана госнотариус. Брала плату за&nbsp;услуги выше госпошлины На Иссык-Куле задержана госнотариус. Брала плату за услуги выше госпошлины
Бизнес
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; подарки при покупке до&nbsp;20&nbsp;апреля Kia Sonet без первоначального взноса — подарки при покупке до 20 апреля
Саида Мирзиеева провела переговоры в&nbsp;Mar-a-Lago на&nbsp;фоне укрепления связей с&nbsp;США Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во&nbsp;всех областях Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
