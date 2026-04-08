Правозащитница заявила о суициде школьника в Нарыне

В Нарынском районе 1 апреля погиб 14-летний подросток. Об этом сообщила директор ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, мальчик совершил самоубийство. В предсмертном сообщении он указал на заместителя директора школы.

Как отметила правозащитница, несмотря на эти обстоятельства, районный отдел внутренних дел не возбудил уголовное дело.

Назгуль Турдубекова заявила о необходимости дать правовую оценку произошедшему и проверить возможную причастность указанных лиц.

Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов на момент публикации не поступало.