Происшествия

Правозащитница заявила о суициде школьника в Нарыне

В Нарынском районе 1 апреля погиб 14-летний подросток. Об этом сообщила директор ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

По ее словам, мальчик совершил самоубийство. В предсмертном сообщении он указал на заместителя директора школы.

Как отметила правозащитница, несмотря на эти обстоятельства, районный отдел внутренних дел не возбудил уголовное дело.

Назгуль Турдубекова заявила о необходимости дать правовую оценку произошедшему и проверить возможную причастность указанных лиц.

Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов на момент публикации не поступало.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/369458/
По факту гибели школьника в Нарынской области завели уголовное дело
По факту гибели школьника в Нарынской области завели уголовное дело
ГКНБ Кыргызстана задержал членов радикальных организаций
Депутат призвала Генпрокуратуру усилить контроль над обеспечением жильем сирот
В Бишкеке пройдет выставка, посвященная Чингизу Айтматову
Чемпионат Азии по борьбе. Айпери Медет кызы и Мээрим Жуманазарова в полуфинале