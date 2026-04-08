В центре Бишкека задержали пьяного водителя: виноваты друзья, а за рулем был он

На пересечении улиц Абдрахманова и Киевской в Бишкеке 7 апреля остановили автомобиль Range Rover, за рулем которого находился водитель в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба УПСМ.

По словам мужчины, за руль его посадили друзья. Изначально он отказывался предъявлять документы, однако после разъяснительной беседы передал их сотрудникам милиции.

Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления алкоголя. В отношении водителя составлен протокол о правонарушении.

Автомобиль водворили на штрафную стоянку.

В УПСМ напомнили, что управление транспортом в нетрезвом состоянии значительно повышает риск ДТП и представляет угрозу для жизни и здоровья окружающих.