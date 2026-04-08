В Нарыне школьник совершил суицид. Депутат ЖК рассказала подробности

В Нарынском районе 1 апреля покончил жизнь самоубийством ученик 7-го класса Эрбол Абиров. Об этом сегодня на заседании парламента сообщила депутат Эльвира Сурабалдиева.

По словам нардепа, в школе пропали 110 сомов, собранные на аренду книг. Заместитель директора по воспитательной работе вызвала ученика в кабинет и устроила допрос. Подросток, не выдержав давления, совершил суицид.

«Мы в Жогорку Кенеше всегда защищаем учителей. Но тут из-за 110 сомов обрывается жизнь ребенка. Сейчас дело пытаются «по-кыргызски» закрыть», — заявила она и попросила торага взять вопрос под личный контроль.

Правозащитница заявила о суициде школьника в Нарыне

Глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова написала, что РОВД не возбудило уголовное дело, хотя в предсмертном сообщении мальчик указал на замдиректора.

В пресс-службе УВД Нарынской области 24.kg сообщили, что закон не позволяет возбудить дело в отношении замдиректора незамедлительно. Однако факт зарегистрирован в РОВД, проводится проверка.

Отметим, в 2025 году в Кыргызстане зарегистрирован 101 факт суицида среди детей.
