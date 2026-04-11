В Кара-Балте проверяют порновидео с участием учителя

В Чуйской области начата проверка по факту распространения видеоматериала порнографического характера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По данным милиции, 10 апреля в ходе мониторинга социальной сети Instagram выявлено видео с участием человека, работающего учителем в школах Кара-Балты.

Факт зарегистрирован, после чего начаты проверочные мероприятия. В ходе проверки установлено, что на видео запечатлены двое жителей города — К.Н,. 2005 года рождения, и Г.М., 2004 года рождения. Они доставлены в ОВД Жайылского района.

Для всестороннего и объективного изучения обстоятельств назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время проверка продолжается. По ее итогам действиям указанных лиц будет дана юридическая оценка и принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.