Происшествия

В Кара-Балте проверяют порновидео с участием учителя

В Чуйской области начата проверка по факту распространения видеоматериала порнографического характера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По данным милиции, 10 апреля в ходе мониторинга социальной сети Instagram выявлено видео с участием человека, работающего учителем в школах Кара-Балты.

Факт зарегистрирован, после чего начаты проверочные мероприятия. В ходе проверки установлено, что на видео запечатлены двое жителей города — К.Н,. 2005 года рождения, и Г.М., 2004 года рождения. Они доставлены в ОВД Жайылского района.

Для всестороннего и объективного изучения обстоятельств назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время проверка продолжается. По ее итогам действиям указанных лиц будет дана юридическая оценка и принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.
Материалы по теме
В городе Ош усилили меры безопасности из-за визита президента Кыргызстана
В Баткенской области задержан подозреваемый в даче взятки милиционеру
В Бишкеке проводят рейды против бродяжничества: людей ставят на учет
Матерился на водителя автобуса: в Бишкеке задержан водитель грузовика
«Антикино» в Бишкеке проверили — выявлен доступ детей к контенту 18+
В Чон-Арыке в автомобиле найден застреленным замглавы службы исполнителей
В Балыкчи прошел рейд «Улица»
В Бишкеке задержали мужчину с игрушечным пистолетом
В Бишкеке задержаны два высокопоставленных милиционера
Прокуратура Испании проверит X, Meta и TikTok на распространение ИИ-порнографии
МВД: В&nbsp;результате международного взаимодействия задержаны трое разыскиваемых лиц МВД: В результате международного взаимодействия задержаны трое разыскиваемых лиц
Задержаны трое сотрудников ГКНБ: в&nbsp;госкомитете продолжается кадровая чистка Задержаны трое сотрудников ГКНБ: в госкомитете продолжается кадровая чистка
На&nbsp;Иссык-Куле задержана госнотариус. Брала плату за&nbsp;услуги выше госпошлины На Иссык-Куле задержана госнотариус. Брала плату за услуги выше госпошлины
На&nbsp;кыргызско-казахской границе задержана крупная партия неучтенного товара На кыргызско-казахской границе задержана крупная партия неучтенного товара
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В&nbsp;O!Store грандиозные скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;технику и&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; успей первым В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Росатом&raquo; ликвидируют урановое наследие Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
11 апреля, суббота
18:18
В 2026 году бюджет Ошской области составляет 9,6 миллиарда сомов В 2026 году бюджет Ошской области составляет 9,6 миллиа...
18:11
Завидуем! Южная Корея ввела всеобщий базовый доступ к мобильному интернету
17:28
ГУИТ МВД Кыргызстана будет отвечать за цифровизацию всей системы
17:24
Кабмин вводит жесткий фильтр на коррупцию и гендер при экспертизе законов
16:46
Кыргызские авторы номинированы на престижную премию Asian Art Film Festival 2026