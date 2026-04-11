Происшествия

Разыскивается несовершеннолетняя. Вышла из дома в Бишкеке и пропала

7 апреля в УВД Ленинского района столицы с письменным заявлением обратился гражданин С.С. Об этом сообщает пресс-служба РУВД.

По ее данным, младшая сестра заявителя Касиет Субанова, 2010 года рождения, проживающая по адресу: город Бишкек, жилмассив «Ак-Ордо-3», в тот же день примерно в 7.30 вышла из дома в школу № 82 и до настоящего времени не вернулась.

На данный момент ее местонахождение неизвестно.

Приметы:

• рост 165-170 сантиметров;
• телосложение худощавое;
• волосы черные;
• глаза карие;
• особые приметы: носит брекеты, имеются родинка, гнусавость в речи.

Была одета:

• белая футболка;
• черная осенняя куртка;
• черные джинсы;
• черные кроссовки.

УВД Ленинского района просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Касиет Субановой, сообщить по следующим телефонам: 0312352947, 0703699055, 0778878555.
