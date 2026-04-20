Происшествия

В Токмоке учителя подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы

В Токмоке учителя подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы. Информацию об этом подтвердили в ГУВД Чуйской области.

По данным управления, 10 апреля в милицию поступило сообщение о том, что в одной из средних школ города Токмока учитель физики А.А., 2005 года рождения, изнасиловал школьницу 2012 года рождения.

Информация зарегистрирована, возбуждено уголовное дело по статье 154 УК КР (изнасилование). Подозреваемый задержан на два месяца.

Расследование продолжается.

В ГУВД подчеркнули: поскольку речь идет о несовершеннолетнем лице, подробности не подлежат разглашению.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/371050/
Материалы по теме
Пришел в школу секретарем. Учитель, подозреваемый в насилии над ученицей, уволен
В Ноокене впервые за 50 лет капитально ремонтируют школу
Депутат: В Манасе школьники вынуждены учиться в здании бывшего госпиталя
В Кочкорском районе построено новое здание школы имени Арабаева на 500 мест
Президенту рассказали о проблемных школах в Оше и при чем тут «Первый учитель»
В Национальной школе-лицее инновационных технологий назначен новый директор
«Школа 21»: бесплатное IT-обучение запускается в июле
В Оше школу, построенную фермером, не принимают на баланс, но учат в ней детей
Школу с детьми с инвалидностью выселяют из здания в Кара-Балте
Число детей, не посещающих школу, растет седьмой год подряд — ЮНЕСКО
В&nbsp;МВД прокомментировали видео с&nbsp;избиением парня при задержании В МВД прокомментировали видео с избиением парня при задержании
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,5 В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,5
Военная техника и&nbsp;запрет на&nbsp;передвижение. На&nbsp;Иссык-Куле вводят комендантский час Военная техника и запрет на передвижение. На Иссык-Куле вводят комендантский час
Жесткое задержание в&nbsp;Бишкеке попало на&nbsp;видео. МВД начало проверку Жесткое задержание в Бишкеке попало на видео. МВД начало проверку
Бизнес
20&nbsp;лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по&nbsp;специальным ценам 20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
Время помогать: новая роль волонтерства в&nbsp;Центральной Азии Время помогать: новая роль волонтерства в Центральной Азии
Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от&nbsp;Бишкека до&nbsp;Иссык-Куля Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от Бишкека до Иссык-Куля
KICB запустил акцию: 25&nbsp;лет вместе&nbsp;&mdash; 5&nbsp;МИЛЛИОНОВ причин выиграть KICB запустил акцию: 25 лет вместе — 5 МИЛЛИОНОВ причин выиграть
