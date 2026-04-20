В Бишкеке задержан подозреваемый в распространении наркотических веществ

12 апреля поступила оперативная информация о том, что на пересечении улиц Тулебердиева и Васильева неизвестный молодой человек занимается распространением наркотических веществ путем так называемых закладок. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.
В порядке статьи 96 УПК КР он водворен в ИВС ГУВД столицы.
В милиции напоминают, что незаконный оборот наркотических средств является тяжким преступлением и влечет за собой уголовную ответственность.