Происшествия

14 лет тюрьмы. Экс-главе Федерации кок-бору вынесли приговор

Чуйский областной суд 23 апреля вынес приговор бывшему президенту Федерации по кок-бору Кыргызстана Таласу Бегалиеву. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Читайте по теме
За связи с ОПГ задержан экс-президент Федерации кок бору Талас Бегалиев

Он признан виновным по ряду тяжких статей Уголовного кодекса, включая вымогательство, участие в преступном сообществе, финансирование организованной группы и легализацию преступных доходов.

Суд приговорил Бегалиева к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он был взят под стражу прямо в зале суда.

Ранее, в мае 2025 года, Государственный комитет национальной безопасности сообщал о его задержании. По данным спецслужбы, он имел связи с криминальными структурами и являлся өкүл ата криминального авторитета Чынгыза Джумагулова по кличе Доо, убитого в 2022 году в СИЗО-1.

Следствие утверждало, что Бегалиев совместно с участниками организованной группы завладел земельными участками площадью около 2 гектаров в селе Кара-Жыгач Аламединского района. Стоимость земли оценивалась примерно в $2 миллиона. В дальнейшем участки были переоформлены на его родственников.

Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.
Материалы по теме
Главу Red Petroleum выпустили из СИЗО. Суд изменил меру пресечения
По делу Кемпир-Абада оправдали еще троих фигурантов
В Кыргызстане изменили порядок восстановления дееспособности через суд
«Дело 75»: суд оставил политолога Бакыта Жумагулова под стражей до 10 июня
Усиливается работа по применению цифровых технологий в судебной системе
В Баку создана Тюркская сеть судебно-экспертных учреждений
Шаирбека Ташиева отправили в СИЗО до 16 мая по делу «Кыргызнефтегаза»
ВС КР: Внедрение онлайн-трансляций в судах должно идти поэтапно и взвешенно
Правосудие без конфликта: развитие медиации в Кыргызстане
Судей наказали: одного увольняют, другого — под уголовное дело
Популярные новости
Ливни и&nbsp;сели. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и сели. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Житель Бишкека попытался покончить с&nbsp;собой во&nbsp;время сноса его дома Житель Бишкека попытался покончить с собой во время сноса его дома
Иностранца нашли мертвым в&nbsp;ущелье. В&nbsp;Бишкеке задержаны четверо Иностранца нашли мертвым в ущелье. В Бишкеке задержаны четверо
На&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана произошло землетрясение На границе Кыргызстана и Казахстана произошло землетрясение
Бизнес
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в&nbsp;Бишкеке Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
&laquo;Элдик Банк&raquo; продвигает инициативы по&nbsp;сотрудничеству на&nbsp;площадке МБО ШОС «Элдик Банк» продвигает инициативы по сотрудничеству на площадке МБО ШОС
MEGA объявляет скидки на&nbsp;устройства в&nbsp;рамках 20-летия компании MEGA объявляет скидки на устройства в рамках 20-летия компании
&laquo;Оптима Банк&raquo; подвел итоги масштабной акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» подвел итоги масштабной акции «20 миллионеров»
23 апреля, четверг
16:55
Арсенал ОПГ нашли под Бишкеком. Изъяты гранаты, оружие и радиостанции Арсенал ОПГ нашли под Бишкеком. Изъяты гранаты, оружие...
16:53
В Кремле готовят закрытую встречу Садыра Жапарова с Владимиром Путиным
16:47
Дерево рухнуло на кроссовер в центре Бишкека
16:37
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
16:20
Цены на продукты в Кыргызстане снизились на фоне их роста в Казахстане и России