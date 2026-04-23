Происшествия

Подозреваемого в серийных кражах задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали подозреваемый в серии краж. Об этом 23 апреля сообщили в ГУВД столицы.

Поводом для расследования стало заявление жительницы города. По ее словам, в ночь на 13 апреля из компьютерного клуба на улице Ахунбаева похитили мобильный телефон iPhone 14 Pro, оставленный на зарядке. Ущерб оценили в 130 тысяч сомов.

Фото ГУВД
Факт зарегистрировали по статье 205 «Кража» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУВД Бишкека задержали подозреваемого — мужчину 1998 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания.

По данным милиции, в рамках следствия установлена его причастность к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.
Материалы по теме
Иностранца нашли мертвым в ущелье. В Бишкеке задержаны четверо
Ночью вскрыл садака-бокс: в Кадамджае задержали 19-летнего парня
В Бишкеке парни напали на подростков. Отобрали мопед и смартфон
В спецприемнике Бишкека арестованным не выдают элементарные средства гигиены
МВД: В результате международного взаимодействия задержаны трое разыскиваемых лиц
Драка иностранцев в вузе Бишкека: задержаны двое
В Бишкеке задержан подозреваемый в серии карманных краж
Подростки угнали десятки голов скота: в Кара-Суу раскрыли серию краж
В Италии из музея украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса
Кража на $65 тысяч в Кара-Суу: деньги поделили и купили авто
Популярные новости
Ливни и&nbsp;сели. В&nbsp;Кыргызстане объявили штормовое предупреждение Ливни и сели. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Житель Бишкека попытался покончить с&nbsp;собой во&nbsp;время сноса его дома Житель Бишкека попытался покончить с собой во время сноса его дома
Иностранца нашли мертвым в&nbsp;ущелье. В&nbsp;Бишкеке задержаны четверо Иностранца нашли мертвым в ущелье. В Бишкеке задержаны четверо
На&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана произошло землетрясение На границе Кыргызстана и Казахстана произошло землетрясение
Бизнес
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в&nbsp;Бишкеке Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
&laquo;Элдик Банк&raquo; продвигает инициативы по&nbsp;сотрудничеству на&nbsp;площадке МБО ШОС «Элдик Банк» продвигает инициативы по сотрудничеству на площадке МБО ШОС
MEGA объявляет скидки на&nbsp;устройства в&nbsp;рамках 20-летия компании MEGA объявляет скидки на устройства в рамках 20-летия компании
&laquo;Оптима Банк&raquo; подвел итоги масштабной акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» подвел итоги масштабной акции «20 миллионеров»
23 апреля, четверг
16:55
Арсенал ОПГ нашли под Бишкеком. Изъяты гранаты, оружие и радиостанции Арсенал ОПГ нашли под Бишкеком. Изъяты гранаты, оружие...
16:53
В Кремле готовят закрытую встречу Садыра Жапарова с Владимиром Путиным
16:47
Дерево рухнуло на кроссовер в центре Бишкека
16:37
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
16:20
Цены на продукты в Кыргызстане снизились на фоне их роста в Казахстане и России