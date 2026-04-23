Более 550 голов скота погибли за два дня в Казахстане

В Мангистауской области Казахстана за два дня зафиксирован массовый падеж скота — погибли более 550 голов. Об этом сообщили местные власти и фермеры.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Каракиянском районе. По данным акимата, 20 апреля погибло 237 животных, а 21 апреля — еще 316. Среди павшего скота — лошади, овцы, козы и верблюды.

Причиной стали сильные ливни, из-за которых пастбища превратились в вязкую грязь и заболоченные участки. Животные застревали в грязи и не могли выбраться, особенно ослабленные после зимы.

Фермеры заявляют, что стихия нанесла серьезный ущерб хозяйствам. Значительная часть погибшего скота — лошади, что особенно чувствительно для региона.

Власти начали ликвидацию последствий. Ведется расчистка территорий, учет павших животных и их последующая утилизация с участием ветеринарных служб.

Вопрос компенсаций фермерам будет рассматриваться в соответствии с законодательством Казахстана.