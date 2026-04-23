Происшествия

В Ошской области задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника милиции

Фото УВД города Ош.

В Ошской области задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве, выдававший себя за сотрудника милиции. Об этом сообщили в пресс-службе УВД южной столицы.

По ее данным, в ноябре 2025 года мужчина, представившись Арстаном и заявив, что работает в правоохранительных органах, вошел в доверие к гражданам. Под предлогом содействия в регистрации автомобилей с иностранными номерами он получил от потерпевших 70 тысяч и 18 тысяч сомов, после чего перестал выходить на связь.

По факту поданы заявления в Службу внутреннего расследования МВД КР по городу Ош и одноименной области. В ходе проверки материалы переданы в следственные органы, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР.

Установлено, что подозреваемый — житель Оша М.А., 1997 года рождения. Он не имеет отношения к правоохранительным органам и был задержан сотрудниками МВД и уголовного розыска.

В настоящее время проводятся дополнительные оперативные мероприятия для выявления возможных других эпизодов его противоправной деятельности.

Граждан призывают быть внимательными и не доверять лицам, которые представляются сотрудниками государственных органов, не проверив их документы и официальные данные через соответствующие службы.
Ливни и сели. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Житель Бишкека попытался покончить с собой во время сноса его дома
Иностранца нашли мертвым в ущелье. В Бишкеке задержаны четверо
На границе Кыргызстана и Казахстана произошло землетрясение
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
«Элдик Банк» продвигает инициативы по сотрудничеству на площадке МБО ШОС
MEGA объявляет скидки на устройства в рамках 20-летия компании
«Оптима Банк» подвел итоги масштабной акции «20 миллионеров»
