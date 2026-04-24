Крупные партии продукции без акцизных марок выявили в Кыргызстане

Сотрудники Налоговой службы Кыргызстана выявили нарушения, связанные с незаконным оборотом подакцизной продукции, в Чуйской и Джалал-Абадской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в Канте в одном из магазинов обнаружили табачную продукцию без акцизных марок. Из незаконного оборота изъяли более 5,5 тысячи пачек сигарет.

Еще один факт зафиксировали в городе Манасе. В одном из жилых домов выявили хранение и реализацию продукции без акцизных марок. Изъяты 1,4 тысячи пачек сигарет, 212 бутылок алкогольной и 100 бутылок безалкогольной продукции.

По выявленным фактам материалы передали в правоохранительные органы для дальнейшей правовой оценки.

при объеме до 200 единиц — штраф;

при большем количестве — уголовное наказание вплоть до лишения свободы.

В Налоговой службе напомнили, что за реализацию подакцизной продукции без акцизных марок предусмотрена ответственность: