Происшествия

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве на 9 миллионов сомов

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве на 9 миллионов сомов, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

По ее данным, 23 января 2026 года в УВД Первомайского района города Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин М.М. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 22 января 2026 года, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, представляясь сотрудниками ГКНБ, МВД и Национального банка Кыргызской Республики, ввели его в заблуждение.

«Злоумышленники оказывали на заявителя психологическое давление, применяли угрозы, запрещали общение с третьими лицами и использовали иные методы воздействия. В результате потерпевший, находясь под влиянием указанных действий, осуществил перевод денежных средств в особо крупном размере — 9 миллионов 123 тысячи 470 сомов», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В ходе проведения оперативно-разыскных и специальных технических мероприятий сотрудниками столичной милиции установлен и задержан подозреваемый Ж.И., 1991 года рождения. На основании статьи 96 УПК Кыргызской Республики он водворен в ИВС ГУВД.

Кроме того, в рамках расследования установлены и доставлены в следственные органы еще пять лиц, действиям которых в настоящее время дается юридическая оценка. Расследование продолжается.

ГУВД Бишкека призывает вас быть бдительными и не доверять неизвестным лицам, представляющимся сотрудниками государственных органов. Помните, что сотрудники правоохранительных органов и финансовых учреждений никогда не требуют перевода денежных средств по телефону и не оказывают психологического давления.

В случае поступления подобных звонков незамедлительно прекратите разговор и обратитесь в ближайшее отделение милиции или по номеру 102.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/371793/
