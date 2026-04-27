Происшествия

В Баткене мужчина убил жену и покончил с собой. Пятеро детей остались сиротами

В селе Чон-Кара Баткенской области мужчина убил жену, после чего покончил с собой. УВД Баткенской области сообщило подробности происшествия.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел в ночь на 26 апреля, пока дети супругов спали. К.А. нанес жене несколько ножевых ранений кухонным ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте. После мужчина вышел во двор и повесился на дереве.

С места происшествия в качестве вещественных доказательств изъяли кухонный нож и веревку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления причин и мотивов случившегося.

Местные СМИ пишут, что у супругов остались пятеро детей, из них трое — школьного возраста. С обеих сторон у них нет бабушек и дедушек. 
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/371985/
