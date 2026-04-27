Происшествия

Интим у детской площадки: бишкекчане требуют убрать секс-шоп

В Бишкеке разгорелся скандал вокруг магазина категории 18+, расположенного рядом с детскими площадками в 7-м микрорайоне. На место выехал глава муниципальной инспекции Мирлан Таалайбеков.
Во время осмотра он резко раскритиковал ситуацию и заявил о недопустимости такого соседства.

«Сейчас мы находимся в 7-м микрорайоне. Вот детская площадка, дети играют, рядом небольшой парк, где люди отдыхают. Здесь же находится секс-шоп. Это не соответствует нашей культуре», — сказал он.

По его словам, размещение подобного объекта рядом с детской инфраструктурой является аморальным и требует вмешательства.

«Две площадки и один секс-шоп — это уму непостижимо. Надо убирать его, закрывать. Это как минимум неэтично», — подчеркнул глава инспекции.

Он отметил, что вопрос передадут на рассмотрение в акимиат. «Мы дадим информацию акиму, соответствующим службам. Надеюсь, в дальнейшем такого не будет», — добавил он.

В муниципальной инспекции сообщили: по обращению жителей инициируют правовой и комиссионный анализ целесообразности размещения магазина рядом с детскими площадками.

Жители микрорайона жалуются, что вблизи зоны отдыха детей периодически появляются предметы неэтичного характера, что вызывает обеспокоенность.

Вопрос передали в акимиат Октябрьского района. По итогам рассмотрения могут принять решение о переносе или закрытии объекта.
Материалы по теме
Асфальт вокруг деревьев обернулся штрафом. Подрядчика наказали в Бишкеке
После жалоб на пыль в селе Орто-Сай мэрия Бишкека отчиталась о мерах
В Бишкеке деревья закатали асфальтом
Парки Бишкека превращаются в базары
Крики, мат и сопротивление: рейд в Бишкеке обернулся скандалом
Крышевание под носом мэрии, в Бишкеке не могут остановить незаконную торговлю
Внедорожник завалили мусором за парковку у контейнеров в Бишкеке
Рейд Царикаева на Ошском рынке закончился конфликтами с продавцами
Выбросил строймусор на улице — бишкекчанина оштрафовали на 5,5 тысячи сомов
В Маевке компания незаконно сливала бетон. Ее оштрафуют
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке нашелся мужчина, 10&nbsp;лет считавшийся пропавшим без вести В Бишкеке нашелся мужчина, 10 лет считавшийся пропавшим без вести
Избили семью и&nbsp;разбили авто. В&nbsp;Чуйской области задержали подозреваемых Избили семью и разбили авто. В Чуйской области задержали подозреваемых
В&nbsp;Чуйской области задержана подозреваемая в&nbsp;причинении тяжкого вреда здоровью В Чуйской области задержана подозреваемая в причинении тяжкого вреда здоровью
Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в&nbsp;Кыргызстане Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в Кыргызстане
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; успешно разместил дебютные еврооблигации на&nbsp;$500 миллионов «Элдик Банк» успешно разместил дебютные еврооблигации на $500 миллионов
Распредкомпании заявили о&nbsp;риске монополии рынка и&nbsp;просят президента вмешаться Распредкомпании заявили о риске монополии рынка и просят президента вмешаться
BAKAI и&nbsp;ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR&mdash;2026 BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
27 апреля, понедельник
13:04
Барскоон — Бедель: в Кыргызстане строят новую транспортную артерию региона Барскоон — Бедель: в Кыргызстане строят новую транспорт...
12:57
Зарплату социальных работников в Кыргызстане повысили
12:46
Бизнес съехался в Талас. Форум Talas Connect собрал сотни предпринимателей
12:44
Нашествие саранчи дошло до Чуйской области: очевидцы сняли видео на трассе
12:44
Садыр Жапаров о своем сыне: Он не участвует в делах, связанных с государством