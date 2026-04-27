Происшествия

В Бишкеке задержали двоих подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков

В Бишкеке задержаны граждане, подозреваемые в сбыте синтетических наркотиков. Об этом сообщили в службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР.

По данным ведомства, 6 апреля 2026 года в ходе оперативно-следственных мероприятий был остановлен автомобиль BYD QIN. При проверке у водителя — гражданина Г.С.Г., 1989 года рождения — из автомобиля было изъято вещество неизвестного происхождения.

Химическая экспертиза установила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком «спайс».

В результате дальнейших оперативных действий сотрудники задержали предполагаемую сообщницу водителя — гражданку С.А.А., 1986 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса КР — «Незаконное изготовление с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».

Назначены судебно-химические экспертизы изъятых веществ. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других возможных участников преступной группы.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/372013/
