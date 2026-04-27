Происшествия

Нашествие саранчи дошло до Чуйской области: очевидцы сняли видео на трассе

В Чуйской области зафиксировали появление саранчи. Очевидцы сняли насекомых на трассе Романовка — Камышановка и публикуют видео в соцсетях.

На кадрах видно, как большое количество саранчи перемещается вдоль дороги и на прилегающих участках. Местные жители отмечают, что подобного скопления ранее не наблюдали.

Ранее Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщало о сложной фитосанитарной обстановке на юге страны, где выявили очаги распространения вредителей и проводили химические обработки.

Появление саранчи в Чуйской области может свидетельствовать о расширении зоны распространения. 

Ведомство продолжают мониторинг, а специалисты ранее предупреждали о рисках для пастбищ и сельскохозяйственных культур в случае дальнейшего распространения вредителей.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/372028/
