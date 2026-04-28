Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Тегеран унизил США, заявил канцлер Германии

Переговоры между США и Ираном продолжаются дистанционно, сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц Пакистана.

Первым этапом потенциального мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном может стать возвращение сторон к статус-кво до начала конфликта, в свою очередь информирует CNN.

Источники издания утверждают, что ведется закулисная дипломатическая работа, которая сконцентрирована на поэтапном урегулировании конфликта. Первой его частью может стать восстановление свободного прохода через Ормузский пролив.

Напомним, первый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном, который также проходил в столице Пакистана, закончился провалом. Стороны выдвинули друг другу невыполнимые условия. Штаты требуют от ИРИ не стремиться к получению ядерного оружия или средств, которые помогли бы быстро его создать.

Исламабад предпринимает попытки возобновить переговорный процесс для достижения договоренностей о мирном урегулировании войны.

Фото СМИ. Дональд Трамп скептически отнесся к предложению Ирана по переговорам

Сам Дональд Трамп скептически отнесся к предложению Ирана по переговорам, Вашингтон выступит с контрпредложением в ближайшие дни. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей администрации США.

Иран сохранил половину запаса ракет, которым обладал до начала военной операции США и Израиля, заявил в интервью Fox News госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Проправительственные иранские СМИ опубликовали кадры захвата двух контейнеровозов, принадлежащих Израилю, в Ормузском проливе

Указано, что Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) представили видеоматериалы операции по задержанию двух торговых судов в стратегических водах Персидского залива. Согласно официальному заявлению, захват произошел 22 апреля в ходе патрулирования и обеспечения безопасности судоходства.

Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль обратился к Организации Объединенных Наций с требованием взять на себя более активную роль в разрешении кризиса на Ближнем Востоке. Берлин настаивает на посредничестве ООН для скорейшего урегулирования конфликта и обеспечения безопасности в Ормузском проливе, который имеет критическое значение для мировой экономики.

Йохан Вадефуль подчеркнул, что ситуация требует «немедленного международного вмешательства» для восстановления судоходства и прекращения огня.

Фото СМИ. В Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи

В понедельник в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и министра иностранных дел Исламской Республики Иран Аббаса Аракчи. Переговоры прошли на фоне высокой напряженности в ближневосточном регионе и продолжающихся дипломатических усилий по деэскалации конфликта.

Глава РФ выразил уважение к стойкости иранского народа в текущих геополитических условиях. «Народ Ирана мужественно и героически сражается за свой суверенитет», — сказал Владимир Путин, отметив волю Тегерана к защите национальных интересов. Он также выразил надежду, что Иран успешно преодолеет этот сложный исторический период.

Фото СМИ. Канцлер Германии Мерц заявил, что Иран унижает США

Канцлер Германии Фридрих Мерц в кулуарах закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в Берлине заявил, что Иран унижает США.

«У американцев, очевидно, нет стратегии. На данный момент я не вижу, какой стратегический путь для выхода выберут американцы, тем более что иранцы, очевидно, ведут переговоры очень искусно — или же очень искусно их не ведут», — сказал он.
