В Бишкеке вызвали в милицию инициатора акции за многоженство

Инициатор сбора подписей за исключение многоженства из уголовной ответственности Озбек Чотонов вызван в милицию. С ним провели разъяснительную беседу. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

По их данным, в рамках доследственной проверки на беседу пригласили всех граждан, участвовавших в акции, в том числе религиозного деятеля Озбека Чотонова.

«Кроме того, сотрудники милиции разъяснили гражданам, что многоженство в соответствии с законодательством страны влечет уголовную ответственность», — говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором Озбек Чотонов сообщил о сборе подписей за смягчение наказания за многоженство. Это вызвало широкий общественный резонанс.

Отметим, что Семейный кодекс КР допускает только один официальный брак. Согласно законодательству, за двоеженство или многоженство предусмотрены общественные или исправительные работы либо штраф от 50 тысяч до 100 тысяч сомов.