В Кыргызстане 14 детей погибли в результате преступлений с начала 2026 года

В январе — марте 2026 года несовершеннолетние в Кыргызстане совершили 236 преступлений. Об этом говорится в отчете Нацирнального статистического комитета.

По его данным, наибольшее число таких преступлений пришлось на кражи — 33,5 процента, грабежи — 15,3 процента и мошенничества — 10,6 процента.

От преступных посягательств за три месяца пострадало 350 несовершеннолетних: 20,6 процента в результате краж, 13,1 процента — от действий сексуального характера с ребенком, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 8,6 процента — от грабежа и 8,3 процента — от изнасилования.

В результате преступных посягательств 14 детей погибло, а 81 получили телесные повреждения.

Наибольшее число преступлений в отношении несовершеннолетних совершено в Бишкеке — 26,6 процента, Джалал-Абадской области — 15,7 процента, Оше — 15,1 процента и Иссык-Кульской области — 11,7 процента.
