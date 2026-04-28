11:22
USD 87.43
EUR 102.72
RUB 1.16
Происшествия

Разгул стихии в Гульчо — сели подтопили дворы десятков жилых домов

В Ошской области в Алайском районе 27 апреля из-за сильных дождей сошли селевые потоки. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

Стихия затронула территорию города Гульчо — селевые воды подтопили дворы 25 жилых домов.

В связи с ситуацией в районном подразделении МЧС объявили сигнал «Айгай». На месте ликвидируют последствия.

К работам привлекли 20 спасателей, одну мотопомпу, 10 сотрудников коммунальных служб, а также спецтехнику — экскаватор и погрузчик.

По предварительным данным, пострадавших нет, обстановка остается стабильной.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/372136/
просмотров: 506
Версия для печати
Материалы по теме
Жители Нооката задали острые вопросы Садыру Жапарову
Президент открыл общественно-культурный центр с госуслугами в Кара-Кульдже
Глава МЧС ознакомился с участками, подверженными селевой опасности
Когда будет чистая вода? Садыр Жапаров выслушал жителей Аравана
В Оше обсудили границу, торговлю и туризм с Узбекистаном
Сүйүнчү! В Ошской области матери тройни вручили 100 тысяч сомов
Ошская область в 2025 году получила 8,5 миллиарда сомов на капвложения
В Оше прошел гарнизонный смотр силовиков перед парламентскими выборами
Репортаж из Аюу-Сая: жизнь на краю обрыва
В Ошской области до конца года установят более 100 тысяч «умных» счетчиков
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке нашелся мужчина, 10&nbsp;лет считавшийся пропавшим без вести В Бишкеке нашелся мужчина, 10 лет считавшийся пропавшим без вести
Избили семью и&nbsp;разбили авто. В&nbsp;Чуйской области задержали подозреваемых Избили семью и разбили авто. В Чуйской области задержали подозреваемых
Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в&nbsp;Кыргызстане Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
Бизнес
MEGA&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет, соединяя страну MEGA — 20 лет, соединяя страну
Льготная ипотека на&nbsp;квартиры в&nbsp;Royal Central Park от&nbsp;&laquo;Банка Компаньон&raquo; Льготная ипотека на квартиры в Royal Central Park от «Банка Компаньон»
Более 5&nbsp;тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в&nbsp;Royal Central Park Более 5 тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в Royal Central Park
ОАО &laquo;Таш-Темир&raquo; предлагает продукцию для строительства подземных переходов ОАО «Таш-Темир» предлагает продукцию для строительства подземных переходов
28 апреля, вторник
11:13
Комитет Жогорку Кенеша поддержал инвестиционное соглашение Кыргызстана и Того Комитет Жогорку Кенеша поддержал инвестиционное соглаше...
11:07
В Чолпон-Ате нашли древние захоронения во время дорожных работ
11:04
От чего чаще всего умирают кыргызстанцы, рассказали в Нацстаткоме
11:01
Курсы валют в банках Кыргызстана на 28 апреля: рубль немного укрепился
10:57
В Бишкеке ждут разрешения на проведение акции «Бессмертный полк»