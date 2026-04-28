В Ошской области в Алайском районе 27 апреля из-за сильных дождей сошли селевые потоки. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

Стихия затронула территорию города Гульчо — селевые воды подтопили дворы 25 жилых домов.

В связи с ситуацией в районном подразделении МЧС объявили сигнал «Айгай». На месте ликвидируют последствия.

К работам привлекли 20 спасателей, одну мотопомпу, 10 сотрудников коммунальных служб, а также спецтехнику — экскаватор и погрузчик.

По предварительным данным, пострадавших нет, обстановка остается стабильной.