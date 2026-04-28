Происшествия

Стрелку на ужине с Трампом предъявлено обвинение в покушении на жизнь президента

Коулу Аллену, стрелявшему на приеме с Дональдом Трампом, предъявлено обвинение в покушении на жизнь президента США. Ему грозит пожизненное заключение.

Коулу Аллену, стрелявшему на приеме с Дональдом Трампом, предъявлено обвинение в покушении на жизнь президента США
Накануне Коул Аллен предстал перед судом в Вашингтоне, который предъявил ему также обвинения по статьям «Транспортировка огнестрельного оружия и боеприпасов с целью совершения тяжкого преступления» и «Применение огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления».

Коул Аллен арестован, первые слушания по его делу назначены на 30 апреля.

Тем временем официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила демократов в «системной демонизации» Трампа.

«Нынешнее политическое насилие объясняется его системной демонизацией, а также системной демонизацией его сторонников со стороны комментаторов и, да, избранных членов Демократической партии и даже некоторых лиц в средствах массовой информации», — заявила она, добавив, что риторика, которую используют политические противники Трампа, способствует легитимизации политического насилия в США.

По словам Кэролайн Ливитт, это было третье крупное покушение на Трампа за два года.

Напомним, в минувшие выходные во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовали американский лидер, первая леди и ряд высокопоставленных членов администрации, в отеле Washington Hilton началась стрельба. Всех присутствующих Секретная служба эвакуировала, стрелка задержали.
Материалы по теме
Житель Бишкека попытался покончить с собой во время сноса его дома
Покушение на генерала в Москве: одного из подозреваемых экстрадировали из ОАЭ
В Москве совершили покушение на замначальника Главного разведуправления Генштаба
Кортеж мэра одного из филиппинских городов обстреляли из гранатомета
Экс-чиновник, переживший покушение, вернулся в администрацию главы Узбекистана
Война на Ближнем Востоке. Хаменеи выбрал трех преемников на случай своей смерти
В Колумбии выстрелили в голову кандидату в президенты: задержан подросток
Покушение на узбекского экс-чиновника. Военный суд огласил приговор обвиняемым
Глава Чечни пригрозил узбекским чиновникам и высказался о дочерях Мирзиеева
Покушение на узбекского экс-чиновника. Интерпол объявил в розыск уроженцев Чечни
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке нашелся мужчина, 10&nbsp;лет считавшийся пропавшим без вести В Бишкеке нашелся мужчина, 10 лет считавшийся пропавшим без вести
Избили семью и&nbsp;разбили авто. В&nbsp;Чуйской области задержали подозреваемых Избили семью и разбили авто. В Чуйской области задержали подозреваемых
Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в&nbsp;Кыргызстане Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
Бизнес
MEGA&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет, соединяя страну MEGA — 20 лет, соединяя страну
Льготная ипотека на&nbsp;квартиры в&nbsp;Royal Central Park от&nbsp;&laquo;Банка Компаньон&raquo; Льготная ипотека на квартиры в Royal Central Park от «Банка Компаньон»
Более 5&nbsp;тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в&nbsp;Royal Central Park Более 5 тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в Royal Central Park
ОАО &laquo;Таш-Темир&raquo; предлагает продукцию для строительства подземных переходов ОАО «Таш-Темир» предлагает продукцию для строительства подземных переходов
28 апреля, вторник
11:13
Комитет Жогорку Кенеша поддержал инвестиционное соглашение Кыргызстана и Того Комитет Жогорку Кенеша поддержал инвестиционное соглаше...
11:07
В Чолпон-Ате нашли древние захоронения во время дорожных работ
11:04
От чего чаще всего умирают кыргызстанцы, рассказали в Нацстаткоме
11:01
Курсы валют в банках Кыргызстана на 28 апреля: рубль немного укрепился
10:57
В Бишкеке ждут разрешения на проведение акции «Бессмертный полк»