Происшествия

В Кадамджае задержали мужчину за незаконный наем и переправку иностранца

В Кадамджайском районе Баткенской области выявили факт незаконной переправки через границу и последующего трудоустройства иностранного гражданина. Об этом сообщило региональное УВД.

По его данным, в ходе мероприятий по противодействию экстремизму и незаконной миграции установлено, что 33-летний житель Уч-Коргонского айыльного аймака К.Е. обманом вошел в доверие к 37-летнему гражданину соседнего государства К.Б. После незаконно переправил его через контролируемый участок границы Кыргызстана и незаконно использовал его труд.

пресс-службы УВД Баткенской области
Фото пресс-службы УВД Баткенской области.
Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК КР.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания, ведутся следственные действия.
Материалы по теме
Из России после мартовских рейдов выдворят 6 тысяч мигрантов
В Бишкеке выявили нелегальный канал отправки на работу в Россию
В Якутии осудили гражданку КР, участвующую в создании канала незаконной миграции
В Москве задержали группу, незаконно легализовавшую более 53 тысяч мигрантов
Вопросы незаконной миграции обсудили в Чолпон-Ате страны, входящие в ОДКБ
Милиционер прикрывал канал незаконной миграции в КР. Подозреваемых задержали
В Санкт-Петербурге арестован кыргызстанец за организацию незаконной миграции
Нелегальная миграция: приехавшие по турвизе граждане Китая работали на стройке
Блокировка счетов кыргызстанцев в РФ. Депутат призывает МИД помочь мигрантам
В Пуэрто-Рико задержали двух граждан Кыргызстана
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке нашелся мужчина, 10&nbsp;лет считавшийся пропавшим без вести В Бишкеке нашелся мужчина, 10 лет считавшийся пропавшим без вести
Избили семью и&nbsp;разбили авто. В&nbsp;Чуйской области задержали подозреваемых Избили семью и разбили авто. В Чуйской области задержали подозреваемых
Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в&nbsp;Кыргызстане Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
Бизнес
Госаккредитация медвузов: реформа качества или риск для всей отрасли? Госаккредитация медвузов: реформа качества или риск для всей отрасли?
MEGA&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет, соединяя страну MEGA — 20 лет, соединяя страну
Льготная ипотека на&nbsp;квартиры в&nbsp;Royal Central Park от&nbsp;&laquo;Банка Компаньон&raquo; Льготная ипотека на квартиры в Royal Central Park от «Банка Компаньон»
Более 5&nbsp;тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в&nbsp;Royal Central Park Более 5 тысяч человек отпраздновали день рождения Бишкека в Royal Central Park
