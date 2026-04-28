В январе — марте 2026 года на дорогах Кыргызстана зарегистрировали 1 тысячу 150 дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число аварий сократилось на 22,9 процента, говорится в отчете Национального статистического комитета.

Наибольшая доля происшествий пришлась на город Бишкек — 44 процента. Далее следуют Чуйская (19,7 процента), Ошская (11,5 процента) и Джалал-Абадская (9,6 процента) области.

Читайте по теме Пьяных водителей будут сажать до 10 лет. Жогорку Кенеш принял закон

Несмотря на снижение общего количества ДТП, ситуация со смертностью на дорогах ухудшилась. За три месяца погибли 148 человек, что на 28,7 процента больше прошлогодних показателей. При этом общее число пострадавших составило 1 тысячу 482 человека, снизившись на 32,6 процента.

С участием детей произошло 273 аварии — это на 26,2 процента меньше, чем в первом квартале 2025 года. В результате происшествий ранения получили 293 ребенка, еще 18 детей погибли.

Положительная динамика отмечена в борьбе с нетрезвым вождением. Водители в состоянии алкогольного опьянения совершили 48 ДТП, что на 33,3 процента меньше, чем в январе — марте 2025 года.