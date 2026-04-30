В Астрахани изъяли нелегальную технику из Кыргызстана на 245 миллионов рублей

В Астрахани изъяли нелегальную технику из Кыргызстана на 245 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Фото пресс-службы Федеральной таможенной службы России.

«Крупную партию незадекларированной электронной техники обнаружили сотрудники мобильной группы Астраханской таможни при проверке четырех большегрузов, остановленных на трассе. Всего выявлено около 40 тысяч единиц техники иностранного производства общим весом свыше 80 тонн. Стоимость товаров оценивается в 245 млн рублей... Товары изъяты, рассматривается вопрос о передаче их в федеральную собственность», — говорится в сообщении.

По словам водителей фур, все они следовали из Кыргызстана в Болгарию по единому маршруту — от одного отправителя и к одному и тому же получателю. В ходе анализа товаросопроводительных документов не подтвердился факт помещения транспортных средств и перемещаемых товаров под процедуру таможенного транзита.

Уточняется, что в товарных накладных было указано, что грузовые автомобили перевозят одежду. Фактически же они перемещали более 4,6 тысячи телевизоров и порядка 35 тысяч других электронных устройств — цифровые камеры, автоплееры, очки виртуальной реальности, мини ПК, игровые приставки, экшен-камеры и другие товары.
Материалы по теме
Из Кыргызстана в Астраханскую область России доставили более 130 тонн фасоли
Астраханская область просит отменить квоту на мигрантов: не хватает рабочих рук
В Астрахани осудили кыргызстанца на 20 лет по обвинению в гибели десяти человек
Дело о мефедроне. Еще двух кыргызстанцев задержали в Астрахани с наркотиками
В Астрахани осудили кыргызстанца, сбившего троих детей
Кыргызстанец, управляя автоцистерной, сбил троих детей в Астрахани
«Көк кит» менен коомчулукту коркуткан «өлүм тобунун» жетекчиси үч жылга кесилди
