Подростки ночью ворвались в детское учреждение и избили охранника

В Бишкеке возбуждено уголовное дело после ночного нападения на охранника одного из детских учреждений.

По данным ГУВД столицы, 28 апреля в УВД Свердловского района обратился сотрудник охраны. Он сообщил, что около 01.50 несовершеннолетние воспитанники другого учреждения самовольно проникли на территорию, нарушили общественный порядок и причинили ему телесные повреждения.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 280 УК КР (хулиганство).

В ходе разбирательства установлены трое несовершеннолетних, причастных к инциденту. Один из них — 2008 года рождения — задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Остальные участники, в том числе несовершеннолетние девочки, возвращены в приют.

Отмечается, что после проведения судебно-медицинской экспертизы действиям фигурантов может быть дана дополнительная правовая оценка.

В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.