Мусор летел на больницу. Стройкомпанию в Бишкеке привлекли к ответственности

В Бишкеке строительная компания выбрасывала мусор с высоты, из-за чего пыль и обломки летели в сторону городской больницы.

Инцидент произошел 2 мая возле четвертой городской больницы по адресу: улица Чортекова, 206. По словам очевидцев, на протяжении нескольких дней рабочие сбрасывали строительный мусор с пятого этажа, что создавало угрозу для пациентов и посетителей, находящихся на реабилитации.

«Пыль летит туда, где люди выходят подышать. Есть риск, что что-то может упасть на голову», — сообщили горожане, обратившиеся с жалобой.

После обращения Управление государственного архитектурно-строительного контроля провело проверку. В отношении ОсОО «Алтын Хаус» вынесено предупреждение.

Муниципальная инспекция мэрии также выехала на место. С представителями компании провели разъяснительную работу и составили протокол по статье 114 Кодекса о правонарушениях за нарушение правил благоустройства.

Строительной компании указано на необходимость соблюдения требований безопасности и запрета на сброс мусора с высоты, так как это создает угрозу жизни и здоровью граждан.
