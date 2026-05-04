Происшествия

Транспорт исчез. Жители Таш-Добо стоят под дождем и не могут уехать в Бишкек

Жители села Таш-Добо жалуются на полное отсутствие общественного транспорта и требуют срочно решить проблему.

По их словам, утром 4 мая на остановках не было ни одного автобуса или маршрутки. Речь идет о маршрутах № 11, а также маршрутках № 265 и № 295.

«Пустая стоянка, люди стоят под дождем и не могут уехать на работу. Приходится ловить попутки, но многие так и остаются ждать», — сообщают местные жители.

Отмечается, что подобная ситуация возникает не впервые. Аналогичный транспортный коллапс уже наблюдался в январе.

Жители возмущены отсутствием информации и четкого графика движения. Они требуют установить регламент по количеству транспорта на линии и наладить работу маршрутов, особенно в праздничные дни.

Обращение адресовано городским и районным властям с просьбой срочно вмешаться и восстановить транспортное сообщение.
