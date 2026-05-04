Требовали деньги за отдых. В Чункурчаке проверяют возможное вымогательство

В Чуйской области милиция начала проверку по факту возможного вымогательства в ущелье Чункурчак.

Как сообщили в ГУВД, информация была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей. В публикации говорится, что группа студентов из 12 человек приехала в ущелье на пикник, однако столкнулась с требованиями оплатить отдых.

По словам авторов поста, местные жители предложили арендовать топчаны за 3 тысячи сомов либо покинуть территорию, заявив, что земля принадлежит им. При этом, как отмечается, на месте отсутствовали шлагбаумы и какие-либо официальные обозначения платной зоны.

Данный факт зарегистрирован, начата доследственная проверка.

В милиции уточнили, что по итогам разбирательства будет принято процессуальное решение в соответствии с УПК КР.