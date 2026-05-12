Происшествия

В Бишкеке водитель джипа заблокировал проезд скорой и получил протоколы

В Бишкеке сотрудники УПСМ привлекли к ответственности водителя Toyota Land Cruiser 300, который перекрыл проезд для машин скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом стало видео, распространившееся в Instagram. На кадрах видно, что внедорожник припаркован в неположенном месте и перекрывает заезд для автомобилей экстренной медицинской службы.

После публикации сотрудники патрульной милиции оперативно установили личность водителя и нашли автомобиль. В отношении нарушителя составлены административные протоколы согласно законодательству Кыргызской Республики.

В УПСМ напомнили водителям о необходимости соблюдать Правила дорожного движения и не создавать препятствий для проезда экстренных служб.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/373548/
В Иссык-Кульской области у мужчины нашли 109 кустов опийного мака и оружие
В Бишкеке сотрудники муниципальной инспекции спасли людей из горящей многоэтажки
Бишкекчанин отдал $85 тысяч за «дешевую квартиру» и остался ни с чем
Сель в Аксы унес автомобиль, люди успели выпрыгнуть из машины
Госбанк развития: итоги 2025 года — рост инвестиций и усиление роли в экономике
MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
