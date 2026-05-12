08:47
USD 87.45
EUR 102.71
RUB 1.18
Происшествия

Дело Камчыбека Ташиева передали в суд. Оно засекречено

Генеральная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил адвокат Икрамидин Айткулов.

Читайте по теме
Экс-главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву предъявили обвинения по двум статьям

Напомним, Камчыбека Ташиева обвиняют в приготовлении к насильственному захвату власти и злоупотреблении служебным положением.

Адвокат сообщил, что уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Первомайский районный суд Бишкека. Вместе с экс-главой ГКНБ по делу проходят еще семь обвиняемых.

По словам юриста, уголовное дело засекречено, а значит заседания будут проходить в закрытом режиме, а разглашение данных следствия и суда запрещено.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/373554/
просмотров: 1823
Версия для печати
Материалы по теме
Алишер Эрбаев: Задержаны 22 экс-сотрудника ГКНБ за различные преступления
Письмо 75. Жапаров заявил, что причастность Ташиева установят следствие и суд
Камчыбек Ташиев вновь побывал на допросе в МВД
Кто возглавит кыргызский футбол после отставки Ташиева
Садыр Жапаров: Наша дружба с Камчыбеком Ташиевым сохранится
Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан
Депутат призвал Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева к примирению
Президент разъяснил свой комментарий по поводу отставки Камчыбека Ташиева
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Пять лет Садыра Жапарова, или Аналитика без лести
Популярные новости
В&nbsp;Иссык-Кульской области у&nbsp;мужчины нашли 109 кустов опийного мака и&nbsp;оружие В Иссык-Кульской области у мужчины нашли 109 кустов опийного мака и оружие
В&nbsp;Бишкеке сотрудники муниципальной инспекции спасли людей из&nbsp;горящей многоэтажки В Бишкеке сотрудники муниципальной инспекции спасли людей из горящей многоэтажки
Бишкекчанин отдал $85 тысяч за&nbsp;&laquo;дешевую квартиру&raquo; и&nbsp;остался ни&nbsp;с&nbsp;чем Бишкекчанин отдал $85 тысяч за «дешевую квартиру» и остался ни с чем
Сель в&nbsp;Аксы унес автомобиль, люди успели выпрыгнуть из&nbsp;машины Сель в Аксы унес автомобиль, люди успели выпрыгнуть из машины
Бизнес
Госбанк развития: итоги 2025 года&nbsp;&mdash; рост инвестиций и&nbsp;усиление роли в&nbsp;экономике Госбанк развития: итоги 2025 года — рост инвестиций и усиление роли в экономике
MEGA посадила 200 деревьев в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше в&nbsp;честь 20-летия компании MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
13 мая, среда
08:45
Сколько угля нужно ТЭЦ Бишкека для отопительного сезона, рассказали в кабмине Сколько угля нужно ТЭЦ Бишкека для отопительного сезона...
08:26
Ветровые источники. Опыт турецкой компании RHOFA Energy заинтересовал кабмин
08:09
В Чуйской области началось строительство подстанции «Манас-2»
07:52
В Бишкеке женщина пыталась совершить суицид, ее спасли сотрудники МЧС
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 мая, вторник
23:37
За скачивание пиратской Forza Horizon 6 можно получить пожизненную блокировку
23:19
Участок улицы Боконбаева в Бишкеке закрывается. Там ремонтируют теплосети
22:51
В Кыргызстане задержана группа мошенников. Они обвиняются в 18 преступлениях
22:36
Дело Камчыбека Ташиева передали в суд. Оно засекречено
22:34
В Бишкеке открывается персональная выставка Рахата Элүүбек уулу