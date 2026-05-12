Дело Камчыбека Ташиева передали в суд. Оно засекречено

Генеральная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил адвокат Икрамидин Айткулов.

Напомним, Камчыбека Ташиева обвиняют в приготовлении к насильственному захвату власти и злоупотреблении служебным положением.

Адвокат сообщил, что уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Первомайский районный суд Бишкека. Вместе с экс-главой ГКНБ по делу проходят еще семь обвиняемых.

По словам юриста, уголовное дело засекречено, а значит заседания будут проходить в закрытом режиме, а разглашение данных следствия и суда запрещено.