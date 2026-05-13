Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Папа Римский вручил послу Тегерана высшую награду Ватикана

Папа Римский Лев XIV удостоил посла Ирана Мохаммада Хосейна Мохтари почетного ордена за вклад в развитие межрелигиозного диалога и укрепление связей между Тегераном и Святым Престолом.

Фото СМИ.

В Ватикане состоялась торжественная церемония, в ходе которой высшая дипломатическая награда (почетный знак отличия) вручена послу Исламской Республики Иран при Святом Престоле. Награда, врученная лично Понтификом, считается высшим знаком признания заслуг иностранных дипломатов в Ватикане. Вручение ордена произошло на фоне активных усилий дипломатического корпуса Ирана по продвижению мира и деэскалации в регионе, а также постоянного диалога между Тегераном и Ватиканом по гуманитарным вопросам.

Фото из архива.

США могут переименовать операцию против Ирана в «Кувалду» в случае прекращения перемирия. Ей заменят начатую 28 февраля операцию «Эпическая ярость», сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что, с точки зрения Белого дома, новое название «сбросит» отсчет Конгрессом 60 дней, после которых президенту потребуется одобрение законодателей для продолжения военных действий.

В случае новых атак Иран может рассмотреть возможность обогащения урана до уровня в 90 процентов, заявил представитель парламента страны Ибрагим Резаи.

ИРИ выдвинула США пять условий для возобновления переговоров, сообщает агентство Fars со ссылкой на источник. Условия включают:

  • окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане;
  • снятие антииранских санкций;
  • высвобождение замороженных иранских средств;
  • компенсацию ущерба, вызванного войной;
  • признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

Фото из архива.

Анкара выступает в роли посредника, призывая к немедленному открытию Ормузского пролива и деэскалации конфликта ради безопасности региона. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что турецкая дипломатия работает в режиме «постоянного контакта» с Тегераном и Вашингтоном. Главная цель Анкары — остановить боевые действия и предотвратить превращение региона в зону глобальной катастрофы.

Одной из приоритетных задач турецкой стороны является содействие открытию Ормузского пролива.

Корпус стражей исламской революции расширяет зону патрулирования Ормузского пролива с 50 до 480 километров. И угрожает ускорить ядерную программу. КСИР официально объявил о расширении своей зоны ответственности в акватории Ормузского пролива, сообщил заместитель командующего ВМС ИРИ Мохаммад Акбарзаде.

Две трети граждан США считают, что президент Трамп не предоставил четких объяснений причин вступления в конфликт, а резкий рост цен на бензин бьет по рейтингам республиканцев перед выборами.

Новый опрос, проведенный агентством Reuters совместно с исследовательским институтом Ipsos, выявил глубокий скептицизм и обеспокоенность среди американских избирателей на фоне текущего военного противостояния с Ираном.

Около 66 процентов американцев убеждены, что Дональд Трамп не дал внятного и прозрачного объяснения того, почему Соединенные Штаты вступили в нынешнюю войну с Ираном.

Растущие цены на топливо стали ключевым фактором недовольства. 63 процента респондентов заявили, что финансовое положение их семей ухудшилось из-за подорожания бензина. Одобрение деятельности Трампа остается на крайне низком уровне — всего 36 процентов.

Фото BBC.

В Японии производитель снеков перешел на черно-белую упаковку из-за войны вокруг Ирана и дефицита краски. Крупный производитель снеков Calbee объявил, что временно перейдет на черно-белую упаковку для части своей самой популярной продукции из-за перебоев с поставками компонентов, используемых при производстве типографской краски, на фоне войны вокруг ИРИ.

Компания сообщила, что новая упаковка для 14 видов продукции, включая картофельные чипсы и креветочные крекеры, начнет поступать в японские магазины с 25 мая.
