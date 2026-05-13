В Бишкеке женщину задержали при передаче взятки следователю милиции

В Бишкеке сотрудники УВД Свердловского района совместно с оперативниками СВР МВД задержали женщину по подозрению в даче взятки милиционеру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По данным ведомства, следователь УВД Свердловского района обратился с рапортом к руководству, сообщив, что ранее по заявлению гражданки П.Н. о краже отказано в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

После этого, как утверждают в милиции, женщина предложила взятку за решение вопроса о возбуждении дела.

По данному факту 7 мая возбуждено уголовное дело по статье 345 «Дача взятки» УК КР.

В ходе следственно-оперативных мероприятий гражданку П.Н., 1994 года рождения, задержали в служебном кабинете следственной службы УВД Свердловского района во время передачи денег.

Следствие продолжается.