В Бишкеке задержали мужчину после видео с домогательствами в автобусе

В Бишкеке милиция задержала мужчину, подозреваемого в непристойных действиях в отношении девушки в общественном транспорте. Об этом сообщили в УВД Первомайского района.

11 мая в интернете распространилось видео, на котором неизвестный мужчина совершает скрытые непристойные действия в отношении молодой пассажирки.

После публикации материала факт зарегистрировали в милиции и начали проверку.

В ходе разбирательства сотрудники УВД установили личность мужчины. Им оказался А.Ж., 1957 года рождения.

В отношении него составлен протокол по статье 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях.

Кроме того, мужчину госпитализировали в Республиканский центр психического здоровья Минздрава.