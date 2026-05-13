19:44
USD 87.45
EUR 102.34
RUB 1.19
Происшествия

В Бишкеке задержали мужчину после видео с домогательствами в автобусе

В Бишкеке милиция задержала мужчину, подозреваемого в непристойных действиях в отношении девушки в общественном транспорте. Об этом сообщили в УВД Первомайского района.

11 мая в интернете распространилось видео, на котором неизвестный мужчина совершает скрытые непристойные действия в отношении молодой пассажирки.

После публикации материала факт зарегистрировали в милиции и начали проверку.

В ходе разбирательства сотрудники УВД установили личность мужчины. Им оказался А.Ж., 1957 года рождения.

В отношении него составлен протокол по статье 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. 

Кроме того, мужчину госпитализировали в Республиканский центр психического здоровья Минздрава.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/373664/
просмотров: 1651
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке женщину задержали при передаче взятки следователю милиции
В жилмассиве «Ак-Ордо» Бишкека задержали подозреваемого в разбое
В Бишкеке мужчина домогался девочки в автобусе. Милиция начала проверку
В Бишкеке накрыли серию краж аккумуляторов, подозреваемых связали с 15 эпизодами
Подростки ночью ворвались в детское учреждение и избили охранника
Подозреваемого в серийных кражах задержали в Бишкеке
Иностранца нашли мертвым в ущелье. В Бишкеке задержаны четверо
Домогательства в транспорте: в Бишкеке ищут методы решения проблемы
В Бишкеке парни напали на подростков. Отобрали мопед и смартфон
В Бишкеке пьяный пассажир предложил таксистке стать любовницей и попал в ИВС
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке водитель джипа заблокировал проезд скорой и&nbsp;получил протоколы В Бишкеке водитель джипа заблокировал проезд скорой и получил протоколы
В&nbsp;Иссык-Кульской области у&nbsp;мужчины нашли 109 кустов опийного мака и&nbsp;оружие В Иссык-Кульской области у мужчины нашли 109 кустов опийного мака и оружие
В&nbsp;Бишкеке сотрудники муниципальной инспекции спасли людей из&nbsp;горящей многоэтажки В Бишкеке сотрудники муниципальной инспекции спасли людей из горящей многоэтажки
В&nbsp;Кыргызстане задержана группа мошенников. Они обвиняются в&nbsp;18&nbsp;преступлениях В Кыргызстане задержана группа мошенников. Они обвиняются в 18 преступлениях
Бизнес
Binance упрощает доступ к&nbsp;криптовалюте в&nbsp;Кыргызстане через интеграцию с&nbsp;MegaPay Binance упрощает доступ к криптовалюте в Кыргызстане через интеграцию с MegaPay
В&nbsp;Кыргызстане стартовал прием заявок на&nbsp;Международную премию &laquo;Евразия&raquo;&nbsp;&mdash; 2026 В Кыргызстане стартовал прием заявок на Международную премию «Евразия» — 2026
Старт в&nbsp;ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp&nbsp;&mdash; успейте подать заявку Старт в ИТ-гиганте: О! запускает оплачиваемый DataCamp — успейте подать заявку
ABank&nbsp;&mdash; официальный банк VI&nbsp;Всемирных игр кочевников ABank — официальный банк VI Всемирных игр кочевников
13 мая, среда
19:41
Бишкекчанка возмутилась вырубкой молодого дерева в сквере Таттыбубу Турсунбаевой Бишкекчанка возмутилась вырубкой молодого дерева в скве...
19:24
Слабовидящие жители Бишкека пожаловались мэру на самокаты на тротуарах
19:01
Экономическое неравенство в богатых странах негативно влияет на здоровье детей
18:55
Секретарь Совбеза Кыргызстана встретился с коллегой из Ирана. Что обсуждали
18:30
14 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет