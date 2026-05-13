В Бишкеке задержан студент по подозрению в закладке спайса

Сотрудники СБНОН МВД задержали 19-летнего студента, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков методом закладок в Бишкеке.
По данным пресс-службы ведомства, оперативно-разыскные мероприятия были проведены 7 мая 2026 года. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили 5 упаковок синтетического наркотика спайс. Позже он указал места уже сделанных им закладок, где дополнительно была изъята еще 61 единица наркотического вещества.
Изъятые вещества направлены на судебно-химическую экспертизу. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, устанавливаются возможные соучастники преступления.