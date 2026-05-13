Сокулукский РОВД разыскивает без вести пропавшего Узакбаева Самата Айдарбековича, 1996 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, мужчина проживает в селе Арал на улице Картанбаева. Предварительно установлено, что 31 марта 2026 года он вышел из дома и с тех пор не вернулся. Его местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшего: рост 170–175 сантиметров, плотного телосложения, короткие черные волосы, карие глаза.

Особые приметы — послеоперационный шрам на левой ноге, прихрамывает.

В день исчезновения был одет в черную кепку, черную толстовку, черные спортивные штаны и черные кирзовые сапоги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Самата Узакбаева, просят сообщить в Сокулукский РОВД по телефонам: 0558861486, 0313453380.